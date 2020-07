Die Angst der Hoteliers vor dem (positiven) Corona-Test

In einer Küche betrifft das schnell die komplette Mannschaft, nennt Gerber ein Beispiel aus der Praxis und kritisiert: „Getroffene Schutzmaßnahmen werden nicht berücksichtigt.“ So etwa, wenn Gast und Mitarbeiter an der Rezeption durch eine Plexiglasscheibe getrennt sind. Wenn einer von beiden sich als Corona-Fall herausstellt, müsse der andere in Quarantäne.

„Die Sicherheit steht an erster Stelle. Aber wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben und brauchen praktikable Lösungen“, sagt Gerber. Das derzeitige Reglement für den Umgang mit K1-Personen sei für Betriebe „ein Wahnsinn“: „Der Mitarbeiter muss 14 Tage in Quarantäne, egal ob er positiv getestet wurde oder nicht. Für den Gast gilt im Übrigen das Gleiche. Das geht so nicht.“