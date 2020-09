Mayrhofen: Mit Alkohol- und Skischuhverbot gegen Partyexzesse

Von der Skihütte am Berg direkt in die Après-Ski-Bar im Tal: Das soll es diesen Winter in Mayrhofen nicht mehr spielen. Der Gemeinderat hat Mittwochnacht einstimmig eine „Erholungs- und Gesundheitsverordnung beschlossen“.

Und die sieht unter anderem vor, dass in der Wintersaison künftig praktisch im gesamten Zentrum zwischen 18 und 6 Uhr das Tragen von Skischuhen verboten ist.

Dusche statt Après-Ski

Das soll nicht nur das laute Getrampel im Dorf während der Nachtstunden beenden. „Der Gast geht heim, kommt ein bisschen runter und geht Duschen und nicht stinkend mit dem Skianzug ins nächste Lokal“, erklärte Dietmar Wechselberger, Sicherheitsbeauftragter der Gemeinde, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz unverblümt.