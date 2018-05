Ob zu Fuß oder per Rad: Bergauf, bergab das Land entdecken

Biken: Als einziger Region Österreichs wurde der UNESCO-Welterbenaturlandschaft Neusiedler See vom Allgemeinen Deutschen Fahrradklub der Titel „Rad-Reise-Region“ verliehen. 40 Radwege, verteilt auf 1000 Kilometer stehen Pedalrittern hier zur Verfügung. Der 5-Sterne Neusiedler See Radweg gilt außerdem mit seinen 121,5 Kilometern als bestbewerteter in Österreich. Die Strecke beginnt in Neusiedl am See und führt entlang des Schilfgürtels durch malerische Ortschaften, Weingärten und ausgedehnte Weiden. Bei ihrer Tour kommen Biker auch vorbei an Mangalitzaschweinen, weißen Eseln und Graurindern. Geradelt wird über Ungarn, vorbei beim Schloss Fertöd. Die Tour führt die Biker vorbei an den Hofgassen von Mörbisch und an der historischen Freistadt Rust mit den Störchen. Wer verschnaufen möchte, kann das bei den Designer-Radrastplätzen, die mit Windsegeln bzw. Schilfkuppeln Schatten bieten, tun.