Kampfzone Wald: Streit um den Erholungsraum

Etwa 2,5 Millionen Österreicher gehen zumindest zeitweise wandern, dazu kommen mindestens 120.000 Mountainbiker. Die Aussicht auf Erholung und Flucht von den Belastungen des hektischen Alltags lockt sie ins Freie. Doch auch in der Natur gibt es immer wieder Stress – zwischen Grundbesitzern, Forstleuten, Jägern und den Erholungssuchenden selbst. Ursprung vieler Konflikte ist ein großes Missverständnis.

Im Gegensatz zur Ansicht vieler Österreicher existiert nämlich – abgesehen vom Wandern – kein Recht darauf, den Wald zu nutzen. Alles andere bedarf der Zustimmung der Grundeigentümer und ist zudem durch Forst- und Jagdgesetz eingeschränkt. Wer also mit dem Fahrrad abseits öffentlicher Wege oder definierter Routen ohne Erlaubnis des Grundbesitzers unterwegs ist, macht das illegal. Und begeht zumindest eine Besitzstörung und/oder greift in fremdes Jagdrecht ein. Verstöße zu ahnden, ist mangels Kennzeichen freilich schwierig – was bei Forstleuten wiederum ein Gefühl der Ohnmacht auslöst.