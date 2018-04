Konfliktzone Wald: Der Streit um Nutzung

Seit einiger Zeit macht die Mountainbiker-Organisation „upmove“ gegen das generelle Verbot des Mountainbikens im Wald mobil. Andreas Pfaffenbichler klagt über Anzeigen gegen Mitglieder gerade in Ostösterreich und fordert eine generelle Öffnung der Forststraßen. Die kommt aber laut Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger nicht in Frage. Viel mehr strebe man kooperative Lösungen auf verträglicher Basis an. Gemeint sind zusätzliche spezielle Mountainbike-Strecken und – Parks. Mehrere Bundesländer, darunter Niederösterreich, setzen auf dieses Pferd. In Leoben und im nö. Wienerwald gibt es deshalb neue Bikerstrecken.

„Wir empfehlen in unseren Ausbildungen für Jagdaufsichtsorgane dringend, alles mit Bedacht zu machen um eine Situation nicht eskalieren zu lassen“, betont Sylvia Scherhaufer, Generalsekretärin des nö. Landesjagdverbandes.