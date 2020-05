Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Wolkig, aber wärmer: Heute geben dichte Wolken den Ton im Wettergeschehen an. Vor allem nördlich des Alpenhauptkammes zeigt sich aber zumindest zeitweise die Sonne. Im Westen und Südwesten sowie auch entlang des nördlichen Alpenvorlandes regnet es zeitweise, am meisten am Vormittag. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.400 und 2.100 Meter. Nach ein bis zwölf Grad in der Früh sind im Tagesverlauf neun bis 20 Grad möglich. Am wärmsten ist es im Grazer Becken.