Anpfiff in Deutschland: Der Fußball auf einer Gratwanderung

In der Tat wird der Wiederanpfiff der Spiele zu einer Gratwanderung. Auf der einen Seite dient der Fußball als Balsam und herbeigesehnte Abwechslung für viele. Mit rund 47,3 Millionen Personen sind mehr als die Hälfte der Personen in Deutschland Fußball-Fans, was bedeutet, dass sie sich für mindestens einen Verein der deutschen Bundesliga interessieren.

Auf der anderen Seite lauert die Gefahr der Verbreitung des Virus, dessen Ausbreitung man im Griff zu haben meint. Und man muss vor allem eines: seiner Vorreiter-Rolle gerecht werden, die ein Privileg ist. In Hinblick darauf hat es bereits in der Vorbereitung auf die Spiele die ersten Fehltritte gegeben. Wie etwa jenen des Berliner Stürmers Salomon Kalou, der mittels Live-Video aus der Mannschaftskabine der Welt zeigte, wie er Kameraden per Handschlag begrüßte und eine Diskussion seiner Mitspieler über Gehaltsverzicht an die Öffentlichkeit trug.