Der Fußball in der Corona-Krise: Scheidende Geister

Jedenfalls scheint es kein einfaches Unterfangen, eine Meisterschaft unter diesen Rahmenbedingungen zu einem fairen Ende zu führen. Immerhin, es wird eine wohltuende Bestätigung sein, zu erfahren, wie schmerzlich die Verdrängung der Menschen durch Geister ist. Auch und vor allem bei den Klubs, für die das Geldproblem nur in der Reservistenrolle steckt.

Ja, es ist tatsächlich Kritik aufgekommen am Fußballgeschäft. An dessen Entwicklung in den letzten Jahren. Das zufällig dahergekommene Coronavirus hat den Anstoß gegeben.