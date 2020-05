Architekturzentrum Wien: Gründungsdirektor Steiner gestorben

Dietmar Steiner, der Gründungsdirektor des Architekturzentrum Wien (Az W), ist heute, Freitag, im Alter von 68 Jahren gestorben. Das gab das Az W auf seiner Homepage bekannt. "Die Architektur und wir alle, die wir in ihr leben, haben einen großen Verbündeten verloren", bekundete Angelika Fitz, die 2017 Nachfolgerin von Steiner als Az W-Direktorin wurde.

Dietmar Steiner, am 31. Dezember 1951 in Wels geboren, studierte Architektur an der Akademie der bildenden Künste in Wien und arbeitete an Friedrich Achleitners Archiv "Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert" mit. Er lehrte an der Hochschule für angewandte Kunst und war Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Architektur sowie Redakteur des Magazin "domus". 2002 war er als Kommissär des österreichischen Beitrags der Architektur-Biennale in Venedig. Von 2006 bis 2014 war er Präsident von ICAM - International Confederation of Architectural Museums - der weltweiten Dachorganisation der Architekturmuseen. Von 2009 bis 2014 Vorsitzender des Qualitätsbeirats für den sozialen Wohnbau in Wien.