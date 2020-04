Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Nach Ischgl : Mögen uns die Deutschen noch? Lange Jahre waren wir das Lieblingsnachbarland der Deutschen. Doch die Alpenidylle hat in den letzten Wochen Risse bekommen. Werden die Deutschen also im Sommer auf Urlaub zu uns kommen? Und wie wird Bundeskanzler Sebastian Kurz im Nachbarland gesehen? Elias Natmessnig und Karoline Krause haben nachgefragt, unter anderem bei Deutschland-Korrespondentin Sandra Lumetsberger und Tourismusforscher Oliver Fritz. Und Christian Willim war auf einer Ischgl-Reportage. Was er erlebt hat, erzählt er im daily Podcast