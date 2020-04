Besucher werden in den Zoos schmerzlich vermisst

Mit dieser Einschätzung ist Kogler nicht allein. Auch im Bärenwald Arbesbach oder im Weißen Zoo wird auf eine baldige Wiederöffnung gehofft. Zur Überbrückung der einnahmenlosen Zeit wurden Spendenaufrufe getätigt. „Wir können den Gürtel enger Schnallen, aber unseren Tieren können wir das nicht zumuten“, heißt es dazu aus dem Weißen Zoo. Bärenwald-Betriebsleiterin Sigrid Zederbauer erklärt: „Die Versorgung ist sehr aufwendig.“ Die Spenden brauche es daher, um die laufenden Kosten decken zu können.

Derzeit noch ohne Spenden, schafft man die Versorgung im Naturpark Hohe Wand. Obmann Thomas Luf betont aber „Wir warten jeden Tag auf Informationen.“ Solange es kein OK zur Öffnung der Freizeiteinrichtungen gäbe, werde sich auf der Hohen Wand auch nichts tun. „Die Infrastruktur wird solange ruhen bis wir das OK dafür haben und das werden wir auch so kommunizieren“, richtet er sich auch an all jene, die ab 1. Mai einen Ausflug auf die Hohe Wand geplant haben.

Für die rund 100 Tiere heißt es daher weiterhin auf ihre Besucher warten. Normalerweise sind das immerhin rund 150.000 Personen pro Jahr.