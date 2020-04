Ruhe im Zoo: Sexfaule Pandas nutzen neue Privatsphäre zur Paarung

Ying Ying und Le Le sind 14 Jahre alt und leben seit 2007 im Ocean Park. Trotz Ermutigung durch die Tierpfleger zeigten sie einen überaus geringen Sexualtrieb, während täglich Horden von Besuchern jede ihrer Bewegungen beobachteten.

Die Tatsache, dass sich die Pandas wohl auch dank des reduzierten Stresslevels endlich paaren konnten, erwähnte man seitens des Zoos nicht. Stattdessen hieß es, der "Erfolg" der Tiere sei auf jahrelanges "Ausprobieren" und die Zusammenarbeit von Experten zurückzuführen.

Lebensraum schützen

Zoologen argumentieren seit geraumer Zeit, dass Pandas lediglich in Gefangenschaft paarungsfaul sind. "Die Probleme, die ihnen oft zugeschrieben werden, kurze Penisse, enge Vagina und geringer Sexualtrieb, sind in freier Wildbahn kein Problem", sagte Jim Harkness, Panda-Experte und ehemaliger WWF-Vertreter für China zum Guardian. Es gelte daher den natürlichen Lebensraum der Pandas zu schützen, anstatt die Population in Zoos zu konservieren.