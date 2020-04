Die Schenkungen des Novomatic-Eigentümers – knapp 30 Millionen seit 2015

Johann F. Graf, Gründer und Eigentümer des Glücksspielkonzerns Novomatic, dürfte ein großzügiger Mensch sein. Er hat immer wieder aus seinem Privatvermögen an Personen in seinem Umfeld hohe Geldbeträge verschenkt. Der niederösterreichische Industrielle gilt aber auch als einer der wenigen österreichischen Milliardäre.

Vorläufiger Anlassbericht

Die Unterlagen darüber wurden von den Ermittlern im August 2019 bei der Hausdurchsuchung in Zusammenhang mit den Casinos-Ermittlungen im Privathaus von Graf gefunden. Das Bundeskriminalamt hat am 25. März 2020 auf Ersuchen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) einen Anlassbericht erstellt. Dieser wurde vor wenigen Tagen von der Staatsanwaltschaft in den Strafakt über den Ibiza-Skandal und die Casinos-Affäre eingeordnet und liegt dem KURIER vor.

Hohe Beträge

Die Liste mit den 36 Schenkungen beginnt mit 11. Februar 2015. Es geht um durchwegs hohe Beträge, beginnend bei 100.000 Euro, diehöchste Schenkung beläuft sich auf drei Millionen. Dabei handelt es sich ausschließlich um Privatpersonen, ausgenommen Harald Neumann, bis vor kurzem Chef des Novomatic-Konzerns. Neumann scheint am 11. Jänner 2018 und am 20. Februar 2019 mit je einer Million Euro auf. Er ist der einzige auf dieser Liste, zu dem es einen Zusammenhang mit dem Strafverfahren gibt.Er wird als einer der zahlreichen Beschuldigten geführt , ebenso wie Graf.

Insgesamt summieren sich die Schenkungen auf 29,75 Millionen Euro. Das dürfte allerdings ch nicht alles sein, die Ermittler weisen in ihrem Bericht darauf hin, dass noch weitere Schenkungsverträge vorgefunden wurden, die noch nicht berücksichtigt sind. Sie kündigen der WKStA nach Abschluss der Daten-Auswertung einen weiteren gesonderten Bericht an.

Zufall oder gesteuert?

Dass die Spendenliste, die noch nicht einmal vollständig ist, ausgerechnet jetzt im semi-öffentlichen Strafakt aufpoppt, dürfte kein Zufall sein. Am 4. Juni beginnt der parlamentarische U-Ausschuss. In den Akt können alle Anwälte der zahlreichen Beschuldigten einsehen, in Summe also zig-Personen. Schon bisher wurden immer wieder Inhalte des Aktes an die Öffentlichkeit gespielt.

"Voll versteuertes Geld"

Graf war nicht erreichbar, sein Anwalt Christopher Schrank spricht gegenüber dem KURIER von einem „skandalösen Vorgehen“. Alle Schenkungen seien aus dem Privatvermögen von Prof. Graf getätigt und dem Finanzamt gemeldet worden. Es handle sich um versteuertes Geld, für das sowohl KÖSt als auch KESt abgeführt wurden.

Schrank hält ebenso wie weitere Strafrechtsexperten einen Zusammenhang mit dem U-Ausschuss für „durchaus möglich“.

Schrank sieht keine Notwendigkeit, den vorläufigen Anlassbericht „in den Akt aufzunehmen. Es handelt sich ausschließlich um private Schenkungen“. Wenn die WKStA den Anlassbericht schon in den Akt gebe, „dann müssten die Namen geschwärzt werden zum Schutz der Privatsphäre der Betroffenen“.

Der Anwalt sieht in der Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft einen Verstoß gegen Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, gegen die Strafprozessordnung und gegen das Datenschutzgesetz.

Im Strafverfahren geht es darum, ob es für die Bestellung des FPÖ-Managers Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos Austria einen Deal für den zwischenzeitlichen Casinos-Miteigentümer Novomatic gegeben habe. Alle Beschuldigten bestreiten, es gilt die Unschuldsvermutung.