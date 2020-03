Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Vorübergehend freundlicher und wärmer: Heute sind Höchstwerte von bis zu 18 Grad möglich und die Sonne scheint die meiste Zeit von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Dünne hohe Wolken stören nicht und auch Quellwolken, die sich vor allem über den westlichen Alpengipfeln im Tagesverlauf bilden, bleiben harmlos. Deutlich mehr Wolken gibt es im Süden und Südosten. Vor allem in Osttirol und Unterkärnten regnet oder schneit es außerdem während der Vormittagsstunden noch zeitweise. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.100 und 1.500 Meter Seehöhe. Der Wind aus meist südlichen Richtungen weht generell schwach bis mäßig. In der Früh minus zwei bis plus sechs Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit neun bis 17 Grad erreicht, am wärmsten ist es in Tirol und in Vorarlberg.

Der dringende Appell lautet aber auch am Wochenende, dass die Ausgangsbeschränkungen eingehalten werden.