Es wird noch länger dauern

Zur wirksamen Bekämpfung der Krise zählt jeder Tag. Derzeit kommen täglich mehr als 1.000 Infizierte und 10 Tote dazu. Die Zahl der notwendigen Intensivbetten steigt jedoch nicht in dieser Größenordnung mit. Auch hier ein Beispiel: In Italien gab es den ersten Corona-Fall am 30. Jänner, erst am 5. März wurden die Schulen geschlossen, also 35 Tage später. Nach 40 Tagen erklärte Ministerpräsident Giuseppe Conte Italien zur Sperrzone.

Österreich hatte den ersten Fall am 26. Februar, bereits 13 Tage später wurden Lokale eingeschränkt, nach 19 Tagen waren die Schulen zu. Fast doppelt so schnell wie in Italien. Übrigens: Per 10. März hat Österreich die Grenzen de facto geschlossen, genau zwei Wochen nach dem ersten Corona-Fall. Nicht auszudenken, wie es bei uns aussehen würde, wenn wir ähnlich lange gebraucht hätten wie die Italiener. Der Vorteil war, dass wir die Probleme schon direkt vor unseren Augen hatten. Nicht immer ist es gut, der Erste zu sein.