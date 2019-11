Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Sonnig: Speziell in der Osthälfte Österreichs halten sich anfangs noch in vielen Regionen Wolken und es kann regnen, ab 1.400 Meter auch leicht schneien. Von Vorarlberg bis Oberösterreich setzt sich aber schnell die Sonne durch, Nebel- und Hochnebel in den Tälern löst sich rasch auf. Am Nachmittag können überwiegend im Westen Österreichs allerdings wieder vermehrt Wolken aufziehen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd, an der Alpennordseite wird es leicht föhnig. Frühtemperaturen 0 bis 8 Grad, Tageshöchsttemperaturen 8 bis 14 Grad.