Innenminister Peschorn: Gekommen, um zu bleiben?

Und in dieser Woche tritt er beinah jeden Tag in Erscheinung. Am Dienstag stellt er bei einem Gipfel einen Abschiebestopp für asylsuchende Lehrlinge in Aussicht, am Mittwoch muss er sich zu den Grenzkontrollen äußern und heute, Donnerstag, verhandelt er beim Innenministertreffen des „Forum Salzburg“ über die Migrationssituation auf dem Balkan: „Wir wollen eine neue Migrationskrise über den Westbalkan verhindern“, erklärt der Minister dazu. Man müsse sich aber ohnehin „ständig an die Gegebenheiten anpassen“, heißt es zudem aus seinem Ressort, „etwa beim Auftauchen neuer Fluchtrouten oder auf neue Strategien der Schlepperreagieren.“ Und ja: „Alle Staaten streben eine Verbesserung des Status quo an.“

Wolfgang Peschorn soll, so heißt es aus seinem Umfeld, besonders Gefallen an seiner Ministeraufgabe gefunden haben. Er wolle sich jetzt mit diversen Aktionen als Innenminister für die nächste Regierung empfehlen. Kritik an Peschorn kam wegen der verweigerten Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage von Peter Pilz. Peschorns Begründung für die Nicht-Antwort: Pilz sei kein Abgeordneter mehr.

Das widerspreche aber der Geschäftsordnung, glauben die Neos, sie sehen eine Missachtung des Parlaments und brachten Pilz’ Anfrage (zur Soko Ibiza) erneut ein – erweitert um Fragen nach der Rechtsgrundlage von Peschorns nicht-Antwort.

Wahrscheinlich wird Peschorns Antwort darauf ähnlich knapp und definitiv ausfallen, wie das schon Armin Wolf erlebt hat.