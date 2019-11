Bilanz der Beamtenregierung Bierlein

18 Ministerräte, 229 Beschlüsse, 133 VerordnungenTV-Interview. Sie ist seit mehr als 100 Tagen im Amt. Wie lange noch – das hat allen voran ÖVP-Chef Sebastian Kurz, der ab nächster Woche Regierungsverhandlungen führen will, in der Hand. Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein übte sich vom Tag ihrer Bestellung an („Richter sind ja üblicherweise selten um Worte verlegen. Ich muss gestehen, das war für mich zu diesem Zeitpunkt doch ein wenig anders.“) in Zurückhaltung. Und in Demut. Bei ihrer ersten Rede im Parlament ließ sie wissen: „Für Verlässlichkeit stehen wir und um Vertrauen werben wir.“



Für politische Beobachter definieren Bierlein und ihre Beamten die dereinst ÖVP und FPÖ attestierte Message Control neu. Interviews sind an einer Hand abzählbar. Dienstag stand sie im ORF-Report Rede und Antwort.