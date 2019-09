Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Chaos im Parlament: Johnson in der Brexit-Sackgasse. Nach seiner Niederlage im Londoner Unterhaus wollte Boris Johnson die Flucht nach vorne und in Richtung Neuwahlen antreten. Das Parlament versperrt ihm den Weg ( weitere Informationen gibt es hier ).

Aufregung um fünften Vorstand bei der OMV . Der Öl- und Gaskonzern will eine Frau in die Führungsetage holen. Spekuliert wird auch über zwei Ex-Ministerinnen ( zum Artikel ).

EURO 2020: Österreich plant schon intensiv für das EM-Turnier. Am Freitag steht in Salzburg das Qualifikationsspiel gegen Lettland an. Der ÖFB denkt aber schon weiter (hier weiterlesen).