EURO 2020: Österreich plant schon intensiv für das EM-Turnier

Eine kompliziertere Reise-Destination gäbe es in Gruppe A mit Rom und vor allem Baku. Würde man gleich zwei der drei Gruppenspiele in Aserbaidschan austragen, dann wird man wohl bis zu einer Woche dort verweilen, weil dies auch die UEFA erlaubt. „Ansonsten gibt der europäische Verband vor, dass man nach jedem Spiel wieder in sein Team-Base-Camp zurückkehren muss.“

In Österreich bieten sich einige Standorte an, die der ÖFB in der Vergangenheit in Trainingslagern schon erprobt hat. Ein wichtiges Kriterium dabei ist die Nähe zu einem Flughafen. „Vor allem die Abwicklung muss schnell funktionieren“, weiß Neuhold, der auch einem kleineren Flughafen wie in Klagenfurt gute Chancen einräumt. „Es muss sich um einen Flughafen handeln, an dem kein Nachtflugverbot herrscht.“