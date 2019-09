Trumps Mauer an der Grenze zu Mexiko bleibt Fiktion

Aus Washington Dirk HautkappIn kein Versprechen hat Donald Trump mehr politisches Kapital gesteckt als in den Bau einer Mauer, die an der Grenze zu Mexiko nach seinen Worten illegale Einwanderer, Mörder, Vergewaltiger und Drogenschmuggler abwehren soll.

Bis zur Wahl in 15 Monaten, so hat es der amerikanische Präsident auf allen Kundgebungen seinen Wählern immer wieder beteuert, soll das im US-Militär für Bauingenieurwesen zuständige „ Army Corps of Engineers“ rund 800 Kilometer zusätzliche Absperrung errichtet haben – zu den bereits bestehenden 1.100 Kilometern. Der Rest der insgesamt 3.200 Kilometer langen Grenze ist durch natürliche Barrieren wie Flüsse oder Wüsten markiert.

Allein, das präsidiale Prestigeprojekt kommt nicht voran.

Obwohl Trump Anfang des Jahres wegen der Mauer einen Regierungsstillstand inszenierte, ist nach Angaben der Grenzbehörde CBP bisher kein einziger Kilometer Grenzzaun neu gezogen worden. Trumps Ex-Lieblings-TV-Sender Fox News sekundiert: „Es gibt keine neue Mauer. Das sind die Fakten.“ Bautrupps hätten lediglich in einzelnen Grenzabschnitten in Arizona, Texas und Kalifornien weniger als 100 Kilometer „abbruchreife“ Grenzbefestigungen ersetzt, die zum Teil 25 Jahren alt waren. Gleichwohl behauptet Trump das Gegenteil und nennt konträre Berichte „Fake News“: „Die Mauer wird sehr schnell hochgezogen trotz des totalen Widerstands der Demokraten im Kongress und andernorts“, schrieb er auf Twitter.