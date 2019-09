Aufregung um fünften Vorstand bei der OMV

Leitner wurde intern bereits mit dem OMV-Urgestein Thomas Gangl nachbesetzt. Der neu geschaffene Vorstandsjob umfasst Marketing und Trading, die Kandidatensuche läuft derzeit über einen Headhunter.

Ursprünglich gingen Insider davon aus, dass OMV-Chef Rainer Seele seinen engsten Mitarbeiter Markus Friesacher in den Vorstand hieven werde.

Der bestens vernetzte Salzburger hatte die sogenannte Hofer-Tankstellenkette aufgezogen. Einer der ersten Deals von Seele als neuem OMV-Boss war Ende 2015 die Übernahme dieser FE-Trading, Friesacher kam als Büroleiter von Seele an Bord der OMV.

In letzter Zeit sollen sich die Ambitionen des OMV-Chefs, Friesacher zu forcieren, eingebremst haben, hört man aus dem Unternehmen. Friesacher werde auch nicht sonderlich oft in der Firma gesichtet, wird kolportiert.

Inzwischen lautet die Devise, eine Frau muss in den derzeit ausschließlich männlich besetzten Vorstand. Das werde von der Qualifikation her allerdings schwierig, soll Seele bei einer Aufsichtsratssitzung angedeutet haben.

Im Konzern und auch in der Branche und in Wirtschaftskreisen wird heftig spekuliert. Wie immer bei der Besetzung von Topjobs im teilstaatlichen Bereich und kurz vor der Nationalratswahl erst recht. So viel ist sicher. Die Entscheidung wird vom Ablauf her bedingt nach der Wahl fallen.