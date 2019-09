Lebenswerteste Stadt der Welt: Wem das nützt und was das bringt

Um zu erfahren, wie die Wienerinnen und Wiener das Leben in ihrer Stadt beurteilen, vertraut die Stadt ohnedies auf andere Quellen: Eurostat zum Beispiel oder die beim IFES beauftragte Studie zu „Leben und Lebensqualität in Wien“. Die aktuellste (Juni 2019) beschied, dass 9 von 10 Wienererinnen und Wienern gerne oder sehr gerne in der Stadt leben.

Mit seinen 99,1 Punkten liegt Wien übrigens nur 0,7 Punkte vor Melbourne ( Australien). Und die Melbourner fanden es am Mittwoch nicht ganz so lustig, wieder nur auf Platz 2 gelandet zu sein: Die Oberbürgermeisterin musste Interviews geben, auf Twitter beschwerte man sich: Die Strände in Wien seien „Müll“, die „schöne blaue Donau“ gar nicht blau, sondern braun.

Und hier noch einmal die Rangliste Detail: