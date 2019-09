Chaos im Parlament: Johnson in der Brexit-Sackgasse

Mit diesem Ziel stimmte das Unterhaus Mittwochabend für ein Gesetz, der einen No-Deal-Brexit, also Großbritanniens Ausstieg aus der EU ohne Vertrag, Ende Oktober unmöglich macht: Gibt es bis 19. Oktober kein Abkommen mit der EU, hat der Premier die EU um eine weitere Verschiebung des Austritts bis 31. Jänner 2020 zu bitten. Das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit muss im nächsten Schritt vom Oberhaus angenommen und formal von der Königin abgesegnet werden. Erst wenn das passiert sei, machte Corbyn deutlich, werde man in die Neuwahlen einwilligen.

Johnson schäumte vor Wut – und beantragte Neuwahlen. Doch auch das schmetterten die Abgeordneten ab. Es war seine dritte bittere Niederlage binnen 24 Stunden. Schon am Dienstag hatte sich das Unterhaus per Abstimmung über den Premier hinweggesetzt – mit den Stimmen von 21 Tory-Rebellen.

Der Premier gerät immer mehr in die Defensive. Seine Strategie ist vorerst durchkreuzt. Die besteht ja darin, den No-Deal-Brexit auf keinen Fall auszuschließen. Um ein Druckmittel gegen die EU in der Hand zu haben, behauptet er, weil er in Wahrheit ohne Vertrag aus der EU aussteigen wolle, seine Gegner. Entsprechend wütend warf der Premier dem Parlament vor, „unsere Verhandlungsstrategie mit der EU zu ruinieren. Damit hat Brüssel alles unter Kontrolle.“ Doch Johnsons Gegner wollen sich ohnehin nicht mehr auf einen Deal mit ihm einlassen. Das „Niveau des Vertrauens“, so ein Labour-Sprecher, sei inzwischen sehr, sehr niedrig“.

Der Premier hat nicht nur zur Opposition alle Brücken abgebrochen. Auch mit einem Teil der eigenen Partei befindet er sich im offenen Kriegszustand. Die 21 „Verräter“ vom Dienstag schloss er aus der Partei aus. Darunter sind so prominente Tories wie Ken Clarke, der dienstälteste Abgeordnete im Unterhaus, und der Enkel von Kriegspremier Winston Churchill, Nicholas Soames. Sie können in einer Wahl nicht mehr für die Konservativen antreten. Ob sich Johnson damit einen Gefallen getan hat, darf bezweifelt werden. Das Ganze erinnert Experten an eine Säuberungsaktion und stößt in Johnsons Partei teils auf heftige Ablehnung. Die Regierung hat keine Mehrheit mehr.