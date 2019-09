Der Brexit kommt, die Probleme werden folgen

Stürzt demnächst der nächste britische Premier über den Brexit? Nach David Cameron und Theresa May hängt nun Boris Johnson in den Seilen, kaum dass er mit großem Trara das Amt an sich gerissen hat. Mag sein, dass sich der Showman dank seiner gewieften Strategen mithilfe von Neuwahlen das politische Überleben sichert. Den Schaden für das Land machen auch Wahlen auf keinen Fall wieder gut, nicht den, den drei Jahre politisches Chaos bereits angerichtet haben, aber auch nicht jenen, der Großbritannien auch in Zukunft droht.