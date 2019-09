ORF-Wahlduell: "Hypo, Knittelfeld, Ibiza - das ist Ihre Bilanz"

Rendi-Wagner gegen Kickl

Am Beginn stand ein fast überraschendes Kompliment: "Eigentlich finde ich Sie ganz sympathisch", sagte FPÖ-Mann Herbert Kickl zu SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner – das "Aber" folgte auf dem Fuße. Denn wenig später hielt der frühere Minister der roten Parteichefin vor, dass die FPÖ in wenigen Monaten mehr sozialpolitische Fortschritte geschafft habe als die SPÖ in zehn Jahren. "Sie sind vor Neid erblasst in den letzten eineinhalb Jahren, weil sie gesehen haben was man der ÖVP alles abringen kann, wenn man's ernst meint." Und die SPÖ sei vor allem mit Nicht-Staatsbürgern solidarisch – anstatt mit den Österreichern.

Rendi-Wagner nutzte die Gelegenheit, um sich von den Blauen zu distanzieren. "Ich entscheide auf Bundesebene über ein Koalition." Und die sei mit der FPÖ auszuschließen. Rendi-Wagner: "Hypo, Knittelfeld, Ibiza: Das ist ihre Bilanz."