Die ersten Wahlduelle: Ab jetzt zählt's

"Warm werden" lautet die Devise des ersten Wahlduell-Runde im ORF. Die großen Duelle stehen noch an. Zunder verspricht im Vorfeld aber die Paarung Pamela Rendi-Wagner gegen Herbert Kickl. Der Ex-Innenminister springt für Parteichef Norbert Hofer ein und hat im Wahlkampf bisher die Rolle des FPÖ-Scharfmachers übernommen. Auch Sebastian Kurz lässt sich mit seinem ersten Auftritt in einem Wahlduell noch etwas Zeit. Beim heutigen Termin gegen Peter Pilz lässt er Karoline Edtstadler den Vortritt.

Wichtig für die Wahl werden diese Duelle ohnehin nicht sein. Für die ÖVP wird vor allem das Duell gegen die FPÖ entscheidend sein, baute das Anwachsen der ÖVP unter Sebastian Kurz doch "von Beginn an auf Stimmen auf, die die ÖVP den Freiheitlichen abspenstig machte", analysiert Innenpolitik-Chefin Daniela Kittner heute im KURIER. "Das ist einer der Gründe, warum sowohl Kurz als auch Hofer gebetsmühlenartig wiederholen, wie super sie doch miteinander regiert hätten, und dass sie das gern fortsetzen würden. Würde Hofer nämlich sagen, die FPÖ gehe in Opposition, müsste er befürchten, dass die Fans der türkis-blauen Koalition zu Kurz überlaufen, in der Hoffnung, dass Kurz ihre Anliegen weiter in die Regierungspolitik einbringt. Ähnliches gilt für Kurz. Würde er verkünden, er wechsle die Koalition zu Rot oder Grün, flüchten seine FPÖ-affinen Wähler zu den Blauen."

Die türkis-blauen Wechselwähler sind eine relevante Gruppe, und sie entscheiden, ob Kurz am 29. September bloß gewinnt, indem er auf seine 31,5 Prozent von 2017 noch etwas drauf legt, oder ob er rauschend siegt.

Für Pamela Rendi-Wagner steht aber bereits heute ein wichtiges Duell an: Jenes gegen Werner Kogler. "2017 kam jede zehnte SPÖ-Stimme von den Grünen. Diese rund drei Prozentpunkte sind laut Umfragen inzwischen zurück zu den Grünen gewandert", schreibt Daniela Kittner in ihrer Analyse. "Das ist viel: Die Grünen liegen in den Umfragen bei zwölf Prozent, die Rückwanderer machen also ein Viertel der Grünen aus. Für Grünen-Chef Kogler geht es nun darum, diese Stimmen zu halten, für Rendi-Wagner, den Abfluss von der SPÖ zu stoppen."

