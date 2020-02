„In zwei Jahren redet kein Mensch mehr von For Forest“

Angelika Hödl

Hödl ist Gründungsmitlied des Vereins Radio Agora. Hier ist sie seit 1999 auch Geschäftsführerin. Davor war sie Organisatorin des Frauenkommunikations-, Kultur- und Beratungszentrums „Belladonna“ und ehrenamtlich in verschiedenen gesellschafts- und kulturpolitischen Feldern engagiert. Sie gilt als eine Kritikerin, die sich auch inhaltlich differenziert kritisch mit For Forest auseinander gesetzt hat.

Zum Projekt

Im Grundsatzbeschluss vom 27.3.2017, erteilte die Stadt der Sportpark GmbH Erlaubnis, einen Benützungsvertrag mit dem Künstler Klaus Littmann zu unterzeichnen. Schon seit 2015 waren Littmann und Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz in Kontakt, um die Umsetzung des Projektes zu planen. Am 8. September 2019 wurde For Forest im Klagenfurter EM-Stadion für die Öffentlichkeit geöffnet

Die Klagen

Eine Gärtnerei verlangt Platzmiete für nicht abgeholte Bäume, der Streitwert liegt bei 22.000 Euro. Ein Gartenarchitekt fordert ebenfalls 125.000 Euro für erbrachte Leistungen.