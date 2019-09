Leonardo DiCaprio macht Stadionwald hollywoodreif und bekommt Einladung

Besser könnte es gar nicht laufen. Kaum, dass in Klagenfurt ein Wald aus einem Fußballstadion gemacht wurde, greift Hollywood nach diesen 299 Bäumen. Schauspieler Leonardo DiCaprio (oder seinem Management) fiel nämlich das Kunstprojekt auf, das gerade so gut in die Klimaschutzdebatte passt. Er teilte Mittwochabend ein paar fotos auf Instagram und Facebook - und mehr hat es nicht gebraucht: Abgesehen von rund 700.000 Likes allein auf Instagram zogen auch tradionelle Medien weltweit nach und erhoben "For Forest" zur Story, Leonardos positiver Äußerung sei Dank.