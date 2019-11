Letzter Baum von "For Forest" in Niederösterreich angekommen

Was brachte das Projekt?

In der Abschluss-Pressekonferenz wurde noch ein äußerst positives Resümee gezogen. In über 80 Ländern auf der ganzen Welt wurde laut Veranstalter über die temporäre Kunstinstallation berichtet. Die wohl größte Schlagzeile des Projektes: „ Leonardo di Caprio teilt For Forest auf Instagram“ mit seinen 37 Millionen Followern. Das brachte 760.000 Likes, allein im September sei so in Summe ein Anzeigenpreisäquivalent in Printmedien von über 12 Millionen Euro erzielt worden.