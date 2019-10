Egyd Gstättner: "Transport der Bäume ist schlechter Witz“

Die – ohnehin dezimierte – Hotellerie der Stadt war keineswegs ausgelastet, der „internationale“ Besucherstrom blieb enden wollend. Am gespenstischsten war die weitgehend gleichgeschaltete, affirmative und unkritische – und völlig ironiefreie - Berichterstattung der Medien bis hin zu Realitätsverweigerung, die es – so nicht einmal zu Zeiten Haiders gegeben hat. Ein enormer Verlust an Glaubwürdigkeit.

Falscher Erfolgs-Eindruck ?

Bei der kühnen Behauptung der Veranstalter von über 200.000 Besuche(r)n wurde nie der Zeitraum (fast 2 Monate, 12 Stunden täglich), noch der Gratis-Eintritt (auch bei Veranstaltungen) je mitberichtet. (Deswegen musste auswärts ein völlig falscher Erfolgs-Eindruck entstehen).

Tatsächlich kamen im Schnitt 2 bis 3 einzelne Menschen pro Minute in ein 32.000-Plätze-Stadion, die circa 15 Minuten blieben: Und genau das sieht man auf allen Bildern! Hätte man belegbare Erfolgsmeldungen zur Hand, bräuchte man sich nicht hinter (beauftragten und bezahlten) „Medienresonanzanalysen“ und „Anzeigenpreisäquivalenten“ verschanzen.

Positiv: Stadion war frei zugänglich

Wenn man an "For Forest" zwei positive Effekte finden will, dann, dass das gewöhnlich versperrte Stadion frei zugänglich war: Viele der wenigen Besucher waren vorher zwölf Jahre lang noch nie dagewesen und nun von der Schönheit der Architektur beeindruckt: Nur kennen sie das Stadion gar nicht ohne Wald und können nicht wissen, wie schön es erst ohne Bäume ist. "For Forest" lieferte weiters über ein ganzes Jahr hinweg Stoff für ein fundamentales, wenn auch ernüchterndes literarisches Sittengemälde à la Dürrenmatt.

Egyd Gstättner