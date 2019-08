Kunstprojekt Stadionwald: Die ersten Bäume kommen in die Arena

Exakt 299 verschiedenste europäischen Laub- und Nadelbäume sind aus Belgien, Italien und Deutschland nach Kärnten transportiert worden. Dort stehen sie nun vor dem Wörthersee Stadion in Klagenfurt und warten darauf, dass sie in der Arena eingesetzt werden. Am Mittwochnachmittag kamen die erste Pflanze durch das Tor in die Arena, wo sie in das vormalige Spielfeld gepflanzt worden sind.

Der Grund dafür ist das Kunstprojekt "For Forest" des Schweizer Klaus Littmann. Er hat sich, wie mehrmals berichtet, zum Ziel gesetzt, die Zeichnung „Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur“ des österreichischen Malers und Architekten Max Peintner in die Realität umzusetzen.

Auf dieser Zeichnung ist ein ausverkauftes Stadion zu sehen, dessen Besucher einen Wald am Spielfeld bewundern.