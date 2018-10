Beim Ausweichquartier für Stadionwald sind Tore zu klein

Sportpark-Geschäftsführer Gert Unterköfler beteuert, er habe noch kein Schreiben von der Liga erhalten. „Aber wir werden am Ersatzplatz machen, was zu machen ist, denn die Austria soll dort den ganzen Herbst spielen“, sagt er und zeigt dem Fußball im Fußballstadion die Rote Karte. Vielmehr möchte Unterköfler von Ende Juni bis Ende August Konzerte veranstalten, dann belegt Künstler Klaus Littmann mit seinem Mischwald zwei Monate lang das Oval. Und der vom Schweizer zu bezahlende Rasentausch soll erst im Februar stattfinden. „Denn für Jänner sind Eishockeyspiele avisiert, da leidet der Rasen erneut“, so Unterköfler.