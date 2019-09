Klagenfurter Stadionwald trotzt dem Regen

Auch in den Eröffnungsreden wurde die Bedeutung des Projektes im Sinne des Klimawandels hervorgehoben. In Zeiten der Vernichtung des Regenwalds und der immer spürbareren Folgen des Klimawandels sei dieses Kunstprojekt als Mahnmal zu verstehen, hieß es unisono.

Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ) wagte einen Blick in die Zukunft: „Ich möchte, dass die Menschen in 50 Jahren behaupten können, ihnen gehe es so gut wie nie zuvor.“ Dann habe das Projekt „For Forest“ sein Ziel erreicht.

Initiator Littmann wiederholte seine Botschaft, das Projekt sei für ihn erfolgreich, wenn das Bild in den Köpfen der Menschen hängen bleibt.

Er sei ein Ermöglicher, der das Bild der „Quelle“ des Tiroler Künstlers Max Peintner mit der Unterstützung des „Umsetzers“ Enzo Enea in die Realität geholt hat. Littmann sprach von einem ihm unheimlichen Zeitpunkt: „Angesichts des immer spürbareren Klimawandels und der Brandrodungen im Amazonasgebiet punktgenau.“

Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz sprach von einer „Chance für Klagenfurt“, Bundespräsident Alexander van der Bellen wies in seiner Grußbotschaft darauf hin, welch große Wirkung Kunst erzielen könne.