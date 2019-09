„For Forest“: Stadionwald mit Licht, Schatten, Regen und Nebel

Interessant war ebenfalls, dass sich nicht nur der optische Eindruck des Stadionwaldes von einem Tag auf den anderen veränderte, sondern auch die Besucher das Projekt anders begutachteten. Waren am Samstag die Menschen noch meistens im Stadion unterwegs und rasteten nur, um ein paar Herbstsonnenstrahlen auf der Osttribüne zu genießen, so hielten sie am Montag eher am Gelände inne und lauschten dem niederprasselnden Regen. „Ich bin mittlerweile schon zum dritten Mal hier und mir fällt bei jedem Besuch etwas Neues auf“, meint etwa eine ältere Dame. Sie wolle noch ein viertes Mal kommen, um den Wald auch bei Flutlicht zu sehen.