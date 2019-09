"For Forest" in Klangenfurt: Ein Wald, viele Perspektiven

Erhaben ist „For Forest“ nicht. Die Installation setzt „Natur“ unter Anführungszeichen, zeigt sie nicht als Urgewalt, sondern als Vorstellung. Peintner bietet dazu inzwischen eine weitere Interpretation an: Das technoide Stadion sei nämlich auch ein Schutzwall, und der Mensch werde die Technik brauchen, um der Naturzerstörung Herr zu werden. In diesem Sinn denkt der „ Stadionwald“ tatsächlich die im Grunde apokalyptische Zeichnung von 1970/’71 weiter, die ja ebenfalls nur einen Betrachterstandort zuließ.

Dass auf den Rängen nun viele Perspektiven eingenommen werden können, ist Littmanns zentrales Verdienst. Dass das ökologische Belehrungsmoment zurücktritt, ist dabei kein Fehler. Vielleicht wird „For Forest“ dereinst ja gar nicht so sehr als Öko-Projekt, sondern als „Mahnmal gegen Engstirnigkeit“ gesehen werden.

Eröffnung am Sonntag:

Am 8. 9. ist das Wörthersee-Stadion ab 12 Uhr für Besucher geöffnet, um 14 Uhr findet die Eröffnungszeremonie der Installation „For Forest“ statt. In der Folge ist das Stadion bis zum 27.10. täglich von 10 bis 22 Uhr bei freiem Eintritt zu besuchen. Rund um die Installation gibt es ein umfassendes Vermittlungs- und Veranstaltungsprogramm, an dem sich zahlreiche Kulturinstitutionen in Klagenfurt und in umliegenden Orten beteiligen. Infos auf www.forforest.net