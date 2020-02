For Forest fordert von Künstler „Rückzahlung von Steuermitteln“

Die Projekt-GmbH For Forest erkennt die Forderung Littmanns aber nicht an und bezeichnet den Großteil der Rechnungen als abbezahlt. For Forest begründet das so: „ Littmann hatte die alleinige Budgethoheit aller künstlerischer Aktivitäten. Er hat sich vertraglich verpflichtet, den Budgetrahmen nicht zu überschreiten. Das künstlerische Budget wurde erheblich überzogen.“ Daraus sei für die Gesellschaft ein Schaden entstanden, der höher sein soll als die 39.000 Euro. Es soll ein Mehrbetrag wieder an die Stadt zurückgehen, fordert For Forest.

Im Gegenzug wurden von Veranstalterseite das erste Mal „ Steuermittel“ zur Sprache gebracht. Lang und hitzig wurde diskutiert. Mehrmals betonte Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz ( SPÖ) vor dem Projektanfang, dass ihr klar sei, dass das Projekt ohne Steuergeld auskommen müsse. Diese Aussage wandelte sich im Verlauf des Kunstprojektes in ein „Nicht-direkt-ins-Projekt-Fließen“ um. Damit waren zeitgleich stattfindende Veranstaltungen gemeint.