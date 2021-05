Erstmals seit Mitte September unter 500 Neuinfektionen

Am 14. September gab es 382 Neuinfektionen in Österreich. Das war das letzte Mal, als es unter 500 Neuinfektionen in Österreich gab. Bis heute. Denn in den vergangenen 24 Stunden gab es 476 Neuinfektionen in Österreich.

Im Vergleich zum Montag der Vorwoche (820 Fälle) sinkt die Zahl erneut deutlich und damit sinkt auch die 7-Tage-Inzidenz.

Zudem gibt es sechs neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion.