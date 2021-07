Ermittlungen: Amtsmissbrauch im Verkehrsministerium?

Helikopter

Hubschrauber

Helikopter

Was nicht in dem Bericht steht: Es gab offenbar keinen vollständig gültigen Bescheid für die Landung am Pogusch, und sollen vorgeschriebene Handbücher gefehlt haben. Der verpflichtende Crashsender ELT war nicht nur nicht mitgeführt, wie es in dem Dokument heißt, es war für dengar keiner bei der Austro-Control registriert. Fazit: Derhätte wohl niemals abheben dürfen. Noch gravierender war, dass die elektronischen Anschlüsse des Tankanzeigers massiv verrostet waren. Und es von Beginn an Rostprobleme schon mit diesemgab.

All das geht zumindest aus Mails hervor, die die Polizei sichergestellt hat. Und das hat auch ein Unfallermittler des Verkehrsministeriums im Kripo-Verhör ausgesagt.