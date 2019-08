Die Themen des Tages - der Nachrichtenüberblick aus der KURIER-Redaktion

Charlie P's sperrt am Freitag wieder auf: Nachdem die Betreiber des Lokals in Wien mehr dazu hier).



Aktuelles Parkpickerl in Wien könnte bald Geschichte sein: Bürgermeister Ludwig denkt in einem Interview über ein individualisiertes Pickerl nach (mehr dazu hier).



Suche nach illegalen Teigtascherln: Nachdem eine illegale Teigtascherl-Fabrik in einer Favoritner Wohnung ausgehoben wurde, prüft nun das Marktamt 535 Asia-Lokale (mehr dazu hier).



Auch die Kärntner FPK ließ Daten schreddern: Nach der Abwahl 2013 soll die damals scheidende Regierungspartei FPK tonnenweise Akten vernichtet haben (mehr dazu hier).