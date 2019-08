Illegale Teigtascherl-Fabrik: Marktamt prüft 535 Asia-Lokale

Die Nudel-Mafia hat in Wien ihre kriminellen Geschäfte betrieben. Nun müssen sich alle Asia-Lokale in Wien auf "Razzien" gefasst machen. Das Marktamt überprüft die Teigtaschen, die in Nobel-Lokalen sowie bei Take-Away-Imbissen über die Küchentheken gehen.

"Da wurden in einer Wohnung tausende Teigtaschen gefertigt, natürlich müssen wir nachschauen, wo die abgeblieben sind. Deswegen überprüfen wir alle Lokale, die soetwas anbieten", bestätigt Alexander Hengl vom Marktamt (MA 59) einen Bericht von Heute.

Vor wenigen Tagen deckte die Finanzpolizei eine illegale Teigtascherl-Fabrik in einer Wohnung in Favoriten auf. Sechs Chinesen wurden festgenommen.