Coronavirus: Veranstaltungen in geschlossenen Räumen über 100 Menschen verboten

Jene neunköpfige britische Reisegruppe in Salzburg, von der vier Mitglieder positiv getestet wurden, ist verlegt worden. Die sechs verbleibenden Mitglieder wurden aus ihrem Hotel in Saalbach-Hinterglemm in eine leerstehende Pension im Pinzgau verlegt und werden vom Roten Kreuz versorgt, berichten die Salzburger Nachrichten. Drei positiv getestete Mitglieder der Gruppe sind im Krankenhaus in stationärer Betreuung, ein positiv getester Mann mit mildem Verlauf ist wie die anderen Mitglieder in abgesonderter Quarantäne. Das Land hat eine Verlegung zurück nach Großbritannien geprüft, das sei nicht möglich gewesen. Mit vier positiven Fällen macht die Gruppe fast die Hälfte der zehn positiv in Salzburg getesteten Fälle in Salzburg aus.