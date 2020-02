Corona: Das Virus kam über den Brenner

Am Dienstag ging es Schlag auf Schlag. 15 Polizisten sperrten am frühen Abend den Eingang zum Grand Hotel Europa nahe des Bahnhofs in Innsbruck ab. Manche von ihnen trugen Gesichtsmasken. Wer mit seinem Koffer einchecken wollte, wurde nicht eingelassen.

Warum? Am Dienstag ist in Österreich das lange Erwartete passiert. Zwei Monate nach dem Ausbruch von SARS-CoV-2 in China und nachdem Fälle in Deutschland, Frankreich und zuletzt in Italien bekannt wurden, tauchten Dienstagfrüh die ersten zwei Corona-Infizierten in Österreich auf – und zwar in Tirol.

Der Krisenstab des Innenministeriums tagt seitdem permanent, der Wohnort einer der beiden Infizierten wurde abgeriegelt und das Hotel in der Innsbrucker Innenstadt gesperrt. Denn die Frau war Rezeptionisten im Grand Hotel und versah dort auch noch zuletzt ihren Dienst.

Doch der Reihe nach.

Bei den zwei Infizierten handelt es sich um eine Italienerin und ihren Freund (beide 24). Beide stammen aus der Gegend um Bergamo in der am stärksten betroffenen Region in Italien: der Lombardei. Sie lebt und arbeitet in Innsbruck; mit dem Freund, der nur auf Österreich-Besuch fahren wollte, war sie am Freitag von Italien mit ihrem Auto zurück nach Innsbruck gekommen.