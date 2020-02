Coronavirus: Hotelgäste stranden vor eigenem Hotel

Aus dem Innsbrucker Bahnhofsgebäude strömen am Dienstagabend verkleidete Narren mit ihren Kostümen Richtung Innenstadt. Gegenüber beim Grand Hotel Europa ist die Lage hingegen ernst. Das wurde am Abend auf Anordnung des Tiroler Landeshauptmanns Günther Platter von 15 Polizeibeamten isoliert. Laut KURIER-Informationen ist ausgerechnet eine Rezeptionisten des Hauses eine der beiden am Dienstag bekannt gewordenen Corona-Fälle.