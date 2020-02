"Niemand darf rein oder raus": ZIB-Beitrag sorgt für Erheiterung

Die Nachrichtenlage ist ernst. Am heutigen Dienstag ist das Coronavirus auch in Österreich angekommen. Die sogenannte Patientin 0 arbeitet als Rezeptionistin in einem Innsbrucker Hotel. Dieses wurde vorsichtshalber gesperrt.

Der ORF sorgte dennoch mit einem Beitrag der Zeit im Bild für Erheiterung unter den Zusehern: Ein Reporter berichtet live von dem Hotel in Innsbruck. Mit ernster Miene erklärt er: "Es darf niemand rein oder raus, soweit wir das beobachten konnten."

Just in diesem Moment öffnet sich im Hintergrund die Tür und ein Mann mit einem Roller spaziert vor den Augen der wachenden Polizisten heraus.