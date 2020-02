Coronavirus: Enorme Rückggänge bei Reisen und Flügen

„Viele rufen derzeit bei uns an, sie wolle etwa wissen ob sie derzeit nach Italien fahren können", sagt Oppenheim. "Derzeit kann man aber nicht sagen, weichen sie nach Kroatien aus, weil die Krankheit kann natürlich dort jederzeit auch ausbrechen."

Brancheninsiderkritisieren allerdings hinter vorgehaltener Hand die teils als übertrieben empfundenen Zivilschutzmaßnahmen. So wurden wurden bereits ganze Züge angehalten, Kreuzfahrtschiffe gestoppt oder gar Hotels (etwa auf Tenriffa) unter Quarantäne gestellt. Die Frage, ob er am kommenden Woche eine Kreuzfahrt in Gran Canaria antreten würde, wollte Kadanka beispielsweise aber nicht direkt beantworten.

"Buchungen werden zurückgehen"

„Die Buchungen für Sommerurlaube werden zurückgehen“, sagt Kathrin Limpel, Sprecherin von TUI. Das merke man seit der letzten Woche, für genaue Zahlen sei es aber noch zu früh. Die Menschen würden mit Buchungen jetzt eher zögern und abwarten – davon betroffen seien neben Italien- und Asienreisen auch andere Destinationen in Europa.