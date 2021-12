Von Dienstag auf Mittwoch gab es 5.663 Neuinfektionen in Österreich. Die heutigen Neuinfektionen liegen weiter unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 6.091. Außerdem sinkt die Zahl der aktiven Fälle damit weiter auf 90.048. In den vergangenen 24 Stunden wurden 305.915 neue PCR-Testungen durchgeführt. Das ergibt eine Positivrate von 1,85 Prozent. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 479,01.

Zudem gibt es 58 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden. Damit hat die Pandemie bisher 12.979 Todesopfer in Österreich gefordert.

Die 638 Intensivpatienten waren um 32 weniger als am Dienstag. Insgesamt lagen am Mittwoch österreichweit 2.910 Covid-19-Infizierte in Spitälern, um 205 weniger als am Vortag.