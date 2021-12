Ärztekammer will ungeimpfte Ärzte aus ihrer Liste streichen

Die Österreichische Ärztekammer (ÖAK) will in ihren eigenen Reihen aufräumen und sieht die Covid-Schutzimpfung als Grundvoraussetzung für die ärztliche Berufsausübung in Österreich. Ein entsprechender Antrag wurde im jüngsten ÖÄK-Vorstand angenommen, heißt es in einer aktuellen Aussendung.