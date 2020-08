282 neue Corona-Infizierte in Österreich

In Österreich gibt es von Donnerstag auf Freitag gleich 282 neue Coronavirus-Infektionen. Das ist der stärkste Anstieg seit vier Monaten. Zuletzt gab es am 10. April einen Anstieg von 372. Zudem sind es fast doppelt so viele Infektionen wie noch von Mittwoch auf Donnerstag.

Der Spitzenreiter unter den Bundesländern ist Wien mit 112 neuen Fällen innerhalb von nur 24 Stunden. Zudem sind 153 Genesene in ganz Österreich hinzugekommen.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober gibt aktuell eine Pressekonferenz zur Corona-Situation in Österreich: