Vor Spanien-GP: Wie die Formel 1 die Corona-Maßnahmen umgeht

Eine Sondergenehmigung ermöglicht dem Formel-1-Tross (und auch anderen Profisportlern), die Quarantänebestimmungen zu umgehen. Die Entscheidung ist nachvollziehbar. Vor allem aus zweierlei Gründen:

1.) Tatsächlich sind die Beteiligten in ihrer Blase relativ sicher, es gibt kaum Kontakt zur Außenwelt. Und auch innerhalb der Formel 1 sind die Bereiche klar getrennt. „Ich habe weiterhin nur mit ein paar wenigen Menschen direkt zu tun“, sagt Lewis Hamilton. „Ich komme am Flughafen an, fahre zu meinem Motorhome an der Strecke. Und dort bleibe ich für vier Tage, so wie zuletzt auch.“

2.) Das Testprogramm ist umfangreich wie kaum ein anderes. 25.000 Tests wurden seit dem Auftakt der Saison vor sechs Wochen durchgeführt, drei positive Fälle wurden dadurch entdeckt, einer davon betraf einen Prominenten: Sergio Pérez hatte sich wohl im Heimaturlaub in Mexiko angesteckt und wurde umgehend in Quarantäne gesteckt. Der Pilot von Racing Point infizierte keine weiteren Personen – und wird nach zwei verpassten Rennen in Silverstone am Sonntag wieder im Cockpit setzen. „Bestätigt: Checo Pérez wurde negativ auf Covid-19 getestet“, schrieb gestern sein Team. „Die FIA hat bestätigt, dass er ins Fahrerlager zurückkehren darf.“